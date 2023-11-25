Нардеп повідомив про вихід із фракції та складання мандата

Народний депутат від партії «Батьківщина» Віталій Данілов написав заяву про складення мандата. Замість нього посаду нардепа обійме один з його колег по списку загального округу, повідомив у суботу, 25 листопада, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Нардеп оприлюднив заяву від 22 листопада, у якій Віталій Данілов повідомляє про вихід із фракції «Батьківщина». У Верховній Раді Данілов перебував з 2019 року.

«Депутат Віталій Данілов (“Батьківщина”) складає мандат. Ось заява. Він пройшов по загальному округу, тому замість нього зайде наступний колега по списку. Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня», – повідомив Ярослав Железняк.

Причини складання мандату наразі невідомі.

Зазначимо, Віталій Данілов – 56-річний уродженець Хмельниччини, футбольний функціонер та політик. обіймав посаду голови Харківського осередку «Батьківщини». Вперше до Верховної Ради чоловік потрапив у 2007 році, був у парламенті VI, VII та IX скликань.

До 2016 року Віталій Данілов був президентом об'єднання футбольних клубів України «Прем'єр-ліга». Окрім того, Данілов спільно з екс-нардепом «Народного фронту» Ігорем Котвіцьким заснував компанію «Інвестор-Атіка», яка займається видобутком та продажем газу. Зазначимо, Ігоря Котвіцького називають бізнес-партнером екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У квітні 2023 року ДБР арештувало активи трьох компаній Котвіцького, звинувачуваного у розкраданні газу, у Харкові та Києві

За 2019 рік нардеп задекларував майже 125 млн грн готівки. З 2022 року організував «Фонд Віталія Данілова», який діє на Харківщині.