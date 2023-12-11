Федір Христенко виїхав з України за 10 днів до повномасштабної війни

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко виїхав з України 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався. У щорічній декларації за 2022-й рік вказав, що разом з родиною проживає у Польщі, у квартирі, яку орендував 19 лютого – за 5 днів до повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляють «Схеми» із посиланням на Державний реєстр декларацій.

У декларації Федір Христенко зазначив, що квартиру у Польщі орендує разом з дружиною та дочкою у власника – громадянином Польщі Мациєжа Дражкевича. Точна адреса у публічно доступній декларації не вказана, але, ймовірно, це будинок на вул. Сармацькій в елітному районі Варшави, де, за інформацією видання «Бахмут IN.UA», у серпні 2022 році були зафіксовані одразу три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760LI, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував.

Крім нового орендованого житла в Польщі, нардеп вказав у декларації за 2022 рік, що родина володіє у Росії квартирою на 176 м2 та трьома паркомісцями. Ця нерухомість у Москві записана на дружину Марину Христенко з 2018-го року. Орієнтовна вартість таких апартаментів, згідно з сайтами нерухомості, складає приблизно мільйон доларів.

Як стало відомо «Схемам» від джерел із доступом до бази перетину кордону, Христенко виїхав з України за 10 днів до повномасштабної війни. Депутат вилетів із Борисполя 14 лютого 2022-го року, й відтоді не повертався.

У 2022-му році Христенко задекларував лише 42 тис. грн депутатської заробітної плати. Таку суму можна пояснити тим, що керівництво ВР назвало Христенка одним з найбільших депутатів-«прогульників», через що йому припинили нараховувати зарплату. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснював, що позбавити депутатів мандату за прогули засідань неможливо.

Федір Христенко у 2019-му році був обраний народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя» за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області, який наразі частково окупований армією РФ. Журналістам не вдалось знайти публічних згадок про його роботу з виборцями в окрузі. Після 24-го лютого Христенко також публічно не засуджував російську агресію.