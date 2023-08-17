Суд оголосив вирок нардепу Артуру Герасимову

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата від «Європейської солідарності» Артура Герасимова у недостовірному декларуванні. Про це 17 серпня повідомила прес-служба ВАКС.

САП стверджувала, що Герасимов не задекларував двоповерховий будинок та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими він володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість депутат придбав ще у 2013 році за 190 тис. євро.

Версія захисту полягала в тому, що майно належить не Герасимову, а його матері. Сам нардеп не заперечує, що дійсно купив з дружиною будинок ще у 2013 році, щоб їздити туди відпочивати. За декілька місяців нардеп подарував будинок матері на підставі договору дарування. За словами Герасимова, будинок довелося подарувати через те, що у 2011-2013 роках була дуже напружена політична ситуація і Герасимов мав багато контактів з представниками опозиції, які розповіли йому про ризики. Через це він усі свої активи переписав на батьків.

Суд призначив депутату 51 тис. грн штрафу та стягнув 55 тис. грн за проведення експертизи. Також Герасимову заборонили обіймати певні посади протягом одного року. При цьому нардепа звільнили від покарання через закінчення строків давності, а також перекваліфікували його дії з нетяжкого злочину на проступок.

ВАКС не уточняв мені засудженого депутата, але, за даними ЦПК, йдеться про народного депутата партії «Європейська солідарність» Артура Герасимова.

Нагадаємо, в січні 2023 року НАБУ повідомило про підозру Артуру Герасимову за недекларування нерухомості в Іспанії на 190 тис. євро, яку він придбав у 2013 році. Під час вручення обвинувачувального акту Артур Герасимов викинув судові матеріали з вікна машини та втік.