Галина Янченко не брала участі в голосуванні за документ, хоча була на засіданні парламенту

Народна депутатка України від «Слуги народу», заступниця голови однойменної парламентської фракції Галина Янченко ввечері 19 грудня заявила, що написала заяву на вихід з партії після того, як її голова Олена Шуляк влаштувала розбірки з пораненим воїном, юристом Олегом Симорозом через його допис про скандальний містобудівний закон.

«Написала заяву про вихід з партії «Слуга народу». Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця – це дно. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, – а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни», – написала вона у Facebook.

Зазначимо, що сама Янченко за цей документ під час його остаточного ухвалення не голосувала, хоча й була присутня на засіданні.

17 грудня лідерка партії «Слуга народу» Олена Шуляк без попередження прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроект щодо реформи містобудування. Після того, як парламент ухвалив закон, Симороз, зокрема, написав, що відчуває щось гірше за підрив на протитанковій міні, а також звинуватив «Слугу народу» у співпраці з депутатами від забороненої ОПЗЖ.

13 грудня Верховна Рада ухвалила скандальний закон про реформу містобудування, проти якого, зокрема, виступала Асоціація міст України. Документ, окрім більшості депутатів від СН, підтримали, зокрема, й депутати від ОПЗЖ. Суперечливим моментом у законі стало те, що контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія, яку відтепер зможе створювати сам забудовник. Натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво.

Законопроект викликав негативні відгуки в Асоціації міст України. Міські голови неодноразово закликали депутатів доопрацювати законопроект, адже, на їхню думку, він порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад. Зокрема, про необхідність обговорення реформи містобудування за участі всіх сторін процесу раніше заявляв мер Львова Андрій Садовий. Він закликав відкласти розгляд законопроекту.

За день до ухвалення закону на сайті президента з’явилася петиція з вимогою ветувати закон у разі його прийняття. За менш як дві доби вона набрала понад 25 тис. підписів. Станом на ранок 20 грудня її підписали понад 42 тис. українців. Президент на петицію ще не відповів.

Детальніше про скандальну містобудівну реформу читайте тут.