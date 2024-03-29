35-річний Остап Шипайло був директором ТОВ «Карпатбуд девелопмент» та співзасновником ТОВ «ВілКом Монтаж»

Народний депутат зі Львова Остап Шипайло оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік, вказавши 653 тис. грн зарплати у Верховній Раді та заощадження (понад 3,5 млн грн, 35 тис. доларів та 48,5 тис. євро).

Як вказано у декларації нардепа, у 2023 році Остап Шипайло отримав 653 тис. грн зарплати у Верховній Раді та тисячу гривень кешбеку. Щодо заощаджень, то нардеп вказав понад 3 млн грн на банківському рахунку, 548 тис. грн готівкою, а також 35 тис. доларів та 48,5 тис. євро.

Остап Шипайло не купував нової нерухомості чи автомобілів. У його власності є одна квартира у Львові площею 76 м2, а також нардеп орендує готельний номер та квартиру в Києві. Остап Шипайло має у власності мотоцикл Harley Davidson 883 (1997 року випуску) та спеціалізований причіп. Нардеп має право безоплатно користуватись автомобілем Audi S7 (2012 року випуску), яке належить Тетяні Шипайло.

35-річний бізнесмен Остап Шипайло був директором ТОВ «Карпатбуд девелопмент» та співзасновником ТОВ «ВілКом Монтаж». У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.