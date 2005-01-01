NASA показало фото Землі, зняте супутником GOES-17

СвітОлег Костюк, 1 червня7870

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NASA показало фото Землі, зняте супутником GOES-17
фото NASA
Супутник обертається навколо Землі на орбіті, приблизно, близько 36 тис. км

NASA опублікувало знімок Землі, знятий з нового супутника GOES-17. Зображення було зроблено за допомогою розширеного базового тепловізора ABI. Про це пише The Mirror.

Супутник обертається навколо Землі на орбіті, приблизно, близько 36 тис. кілометрів над її поверхнею.

Фотографія була створена з використанням двох видимих діапазонів синього і червоного кольорів разом з одним навколоінфрачервоним.

Фото NASA

Три діапазони були об'єднані в одному зображенні. Воно змогло передати деталі і кольори планети, звичні для людини.

Відео NASA

GOES-17 запустили 1 березня поточного року з Космічного центру імені Кеннеді.

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