Лінію фронту в Україні видно навіть з космосу

Система FIRMS NASA, яка займається виявленням великих пожеж, зафіксувала найгарячіші точки вздовж лінії фронту на території України. Про це повідомляє NV.ua з посиланням на FIRMS.

Як повідомляється, знімки в системі оновлюються кожного дня. Чи не найбільше пожеж за тривалий час у NASA зафіксували 9 липня. Зокрема на супутникових знімках видно масштабні займання у Луганській, Донецькій і частині Харківської області, а також на півдні – на Миколаївщині та Херсонщині.

У системі кожен охочий може подивитися на ситуацію з пожежами у світі. Окрім цього, там можна переглянути й хмарний покрив та інші показники.

Лінію фронту в Україні видно навіть з космосу (Фото:Firms NASA)

FIRMS (Fire Information for Resource Management System) – програма, яка поширює інформацію про активні пожежі по всій планеті майже в реальному часі. Впродовж 3 годин після систематичної супутникової фіксації дані вже доступні на сайті.

Лінію фронту в Україні видно навіть з космосу (Фото:Firms NASA)

Спостереження здійснюють спектрорадіометрами, які встановлені на бортах двох супутників – Aqua та Terra. Також інколи до цього залучають комплекти радіометрів на бортах штучних супутників S-NPP і NOAA 20.

Наразі на сході України ворог продовжує завдавати авіаційних та артилерійських ударів по всій фронтовій лінії та спрямовувати ракети на мирні міста України. Проте ЗСУ не лише тримають оборону, а й відкидають ворога на деяких напрямках.