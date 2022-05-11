Російський комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха»

Держава-терорист Росія атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, в тому числі у звичайних смартфонах. Про це повідомляє видання The Times з посиланням на начальника космічних сил західних країн Джеймі Дікінсона, пише «Українська правда».

За його словами Росія нарощує агресивні дії на космічній орбіті, підриваючи роботу супутників. Зокрема агресор зосереджує свої зусилля щодо перебоїв роботи супутників та приглушенні роботи GPS сигналу, який використовується літаками, кораблями, автівками й звичайними людьми.

The Times зазначає, що найбільшу користь GPS-технології приносять військовим, особливо в управлінні безпілотниками, визначенні координат для артилерійського вогню та роботі радарів щодо стеження за ворожою технікою.

Західні держави мають докази, що Росія масово використовує техніку для перебоїв супутникових сигналів, таким чином наражаючи їх на серйозні збої.

Суттєві збої в GPS сигналах американська розвідка помітила тоді, коли росіяни застосовували свою техніку радіоелектронної протидії довкола Чернігова. Також американські військові експерти та керівництво армією помітило розміщення росіянами техніки для приглушення GPS сигналів ще задовго до вторгнення в лютому.

Випадок ворожих дій Росії непоодинокий. Зокрема, влада Фінляндії підтвердила, що подібні агресивні дії росіяни проводять і поблизу її кордонів. У березні фінські літаки, які пролітали неподалік Калінінградської області та східного кордону Фінляндії помітили втручання у свої пристрої GPS-відстеження. Це втручання відбулося відразу після того, як президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся з президентом США Джо Байдена щодо приєднання країни в НАТО найближчим часом.

На думку генерала Дікінсона, Росія з Китаєм становлять найбільшу загрозу для безпеки США та союзників у галузі космосу через їхні активні випробування засобів проти супутників. Зокрема, Росія й Китай запускають на орбіту супутники подвійного призначення, які можуть бути використані як для цивільних цілей, так і для військової розвідки.

У штабі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії стверджують, що російські супутники постійно наближаються до супутників інших країн на орбіті. За його словами, вони або шпигують за супутниками, або планують здійснити щось значно більш агресивне.

Голови відділів космічної безпеки західних країн застерігають, що агресивні наміри Росії в космосі стають дедалі більш очевидними, і потребують відсічі.

До слова, раніше засновник та генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що Росія також намагалася заглушити широкосмугові сигнали, які передаються в Україну інтернет-супутниками SpaceX Starlink. У лютому SpaceX відправила в Україну тисячі терміналів Starlink, щоб забезпечити незалежний набір інфраструктури. Маск наголосив, що SpaceX пристосовується до ситуації та підготувала оновлення прошивки, яке допомагає успішно обходити глушіння.