Росія заявила про можливе падіння МКС через новий пакет санкцій
На думку голови «Роскосмосу», санкції нібито можуть призвести до падіння космічної станції
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Росія заявила про збільшення ризиків падіння міжнародної космічної станції через запровадження санкцій. Про це на своїй сторінці у Twitter написав голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.
За його словами, через санкції Росія більше не зможе виконувати низку технічних робіт і це нібито загрожує падінням МКС.
«Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на територію США чи Європи? Ще є варіант падіння 500-тонної конструкції на Індію та Китай. Ви хочете їм загрожувати такою перспективою? Над Росією МКС не літає, тому всі ризики – ваші. А ви готові до них?», – заявив Рогозін.
Цікаво, що на заяву Рогозіна відповів Ілон Маск, залишивши в коментарях емблему своєї компанії SpaceX, натякаючи, що саме вона може замінити Росію у виконанні технічних робіт.
Таку гостру реакції російського функціонера викликало введення США заборони на продаж в РФ продукції у сфері високих технологій.
Зокрема, планується вдвічі скоротити російський імпорт високотехнологічної продукції, що має вдарити як по аерокосмічній промисловості країни в цілому, так і по космічній програмі зокрема.
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