Дорж Бату після 2016 року давав низку інтерв'ю про свою роботу для NASA

У NASA прокоментували скандал з українським письменником Доржем Бату. Представники агенції відповіли на запит ВВС стосовно того, чи працював у них Бату.

На питання про те, чи Дорж Бату, як він неодноразово говорив, дійсно працював оператором корекції траекторії в Управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США, речниця агентства Шеріл Уорнер відповіла: «Він не працював на NASA. Наша заява – це інформація, яку я маю надати».

«Андрій Васильєв (Дорж Бату) працював з підрядником NASA (Andrey Vasiliev was engaged with a NASA contractor) в 2013-2016 роках, але наразі не пов'язаний з агентством. Його погляди не відображають офіційні погляди NASA або уряду Сполучених Штатів», – відповіли в NASA на запит.

В агенції також уточнили, що Бату був залучений до роботи з 2013 до 2016 року. Однак, сам письменник, наприклад, в інтерв'ю «Українській правді», що було опубліковане 2 червня 2018 року, каже про свою роботу в NASA в теперішньому часі.

Нагадаємо, що українського письменника Доржа Бату, який неодноразово публічно розповідав про свою роботу в NASA, звинуватили у фальсифікуванні біографії. За словами співзасновника партії «Демократична сокира» Віктора Трегубова, Бату, який раніше був журналістом в Україні і зараз мешкає у США, ніколи не працював у NASA та не пов’язаний з космічною галуззю.

Дорж Бату назвав звинувачення Трегубова «відвертою маячнею». За його словами, він ніколи не був держслужбовцем, а працював на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів.