У четвер, 6 липня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає про нічну ракетну атаку росіян по Львову.

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Сьогодні вночі росіяни обстріляли Україну крилатими ракетами «Калібр». Десять таких ракет летіло з Чорного моря на захід країни у бік Львова. Як уточнив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ці ракети спершу летіли на Київ, але потім повернули на захід. Сім «Калібрів» вдалося збити, однак решта завдала великої шкоди. Такої атаки саме по Львову не було від початку повномасштабного вторгнення Росії. Одна з ракет влучила у житлові будинки на вулиці Стрийській і знесла декілька верхніх поверхів. Сорок мешканців було поранено. Станом на цю хвилину підтвердили загибель п’ятьох людей, а ще двох продовжують шукати.

Будинкам, що зазнали удару ракети, майже сто років. Це пам’ятка архітектури, амбітний будівельний проект міжвоєнного періоду, який задумували як дешеве і доступне житло. Першими мешканцями комплексу у 1930 році стали викладачі Львівської політехніки. Другу Світову війну цей житловий комплекс пережив без пошкоджень, аж тут по ньому прилетіла російська ракета. На жаль, особливості споруди уповільнюють роботу рятувальників із пошуку постраждалих.

Водночас мер Львова Андрій Садовий наголосив на тому, що будинок витримав пряме влучання ракети, від якого панельна багатоповерхівка могла би скластися згори аж донизу. Тоді жертв було би значно більше.

Кількість постраждалих вказує на те, що багато людей на момент удару перебували вдома, а не сховалися в укриттях. На цій обставині наголошували і представники влади на спільному брифінгу. Поруч з атакованими будинками розташоване укриття, в якому на момент удару перебувало всього декілька людей.

Сьогодні в Україні немає цілковито безпечних місць від російського терору. Звісно, від прямого влучання ракети правило двох стін чи сидіння у ванній нас не врятує. Однак і такі прості кроки допоможуть у разі вибуху неподалік, адже потужна вибухова хвиля перетворює на смертельну загрозу навіть невеликі уламки скла. Декого з мешканців будинку у Львові врятувало від загибелі рішення покинути своє помешкання після першого ж вибуху. Приліт другої ракети міг стати фатальним.

Однак правильно було би перейти в укриття не після першого вибуху, а після оголошення повітряної тривоги. Час підльоту ракети «Калібр» до Львова становить приблизно 30 хвилин. Однак багато львів’ян просто проспали тривогу посеред ночі. Ще дехто скаржився у соцмережах на закриті укриття. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за таких скаргами. Відомо про щонайменше десять випадків.

Попередні підсумки удару по Львову такі. Потужна ударна хвиля пошкодила понад 30 будинків і понад 250 квартир, з них півсотні непридатні для проживання. Також знищено понад 50 автомобілів, пошкоджено десять гуртожитків, два вищих навчальних заклади, будинок дитини, санаторна школа. В навколишніх оселях – десятки тисяч вибитих вікон і дверей. Зруйнована одна з електричних підстанцій Львова. На місці ракетного обстрілу поруч із рятувальниками людям допомагають психологи. У місті працює Гаряча лінія для постраждалих. Мешканців відселять у готелі та в модульне містечко в Стрийському парку. Мерія Львова виділила перші 100 млн грн на відновлення зруйнованих помешкань. Також львів'яни згодом можуть отримати відшкодування за зруйноване житло через програму єВідновлення.

6 і 7 липня у Львові – це дні жалоби в пам’ять про загиблих цієї страшної ночі. Однак пам’ятаймо, що навіть після найтемнішої пітьми обов’язково приходить світанок. Світло і цього разу переможе темряву. Підтримуймо одне одного і нашу віру в перемогу.