Генсек НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозицію Росії про ракетний мораторій, назвавши її «такою, що не заслуговує на довіру». Про це повідомляє «Європейська правда».

За слова Столтенберга, Росія вже порушила схожу угоду, тому довіряти їй вдруге не варто.

«Багато років у нас діяла заборона на всі ракети середньої дальності, заборона стосувалась також розміщення ракет середньої дальності в Європі ... Росія порушила цей договір, розмістивши нові ядерні ракети середньої дальності», – сказав Столтенберг.

«Тому пропозиція Росії щодо мораторію не заслуговує на довіру, адже у нас була заборона і вони її порушили», – додав він.

Столтенберг сказав, що Росія має знищити всі ракети SSC-8, які порушують ДРСМД. Він також нагадав, що НАТО не має наміру зійснювати дзеркальні кроки і розміщувати в Європі ядерні ракети наземного базування.

Минулого тижня заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив на брифінгу, що в Москві побоюються нової ракетної кризи в Європі.

Він закликав колег з боку НАТО «серйозно зайнятися питанням про те, як зробити нинішній односторонній мораторій Росії розміщення таких систем двостороннім, взаємним і таким, який можна перевірити».