США не змушують Україну до поступок Росії в обмін на деескалацію агресії. Про це у своєму зверненні заявила заступниця держсекретаря США Керен Донфрід.

Вона підкреслила, що прибула до Києва, щоб запевнити у непохитній підтримці США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.

«Дозвольте повторити вам те, що ми сказали керівництву України: думка про те, що ми будемо підштовхувати Україну до поступок у перемовинах і діалозі з Росією є чистою дезінформацією і до неї слід ставитися як до такої», – переконує Донфрід.

Вона заявила, що держ і нагадала, що США попередили Росію про тяжкі наслідки у разі вторгнення до України.

За словами Донфрід, вона має намір повторити ці меседжі на переговорах у Москві.

Раніше агенція Associated Press, посилаючись на джерела у Вашингтоні заявило, що адміністрація Байдена пропонуватиме Україні піти на поступки у питанні окупованого Донбасу, зокрема – запропонувати окупованим територіям самоврядування у сфері охорони здоровʼя, освіти та правоохоронних органів.

Також представник Держдепу начебто заявив українській владі, що у найближчі 10 років Україну не приймуть до НАТО.