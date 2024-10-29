65 карет швидкої допомоги вже прибули в Україну

Україна отримала від Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 65 автомобілів швидкої допомоги. Про це повідомила пресслужба представництва НАТО в Україні у вівторок, 29 жовтня.

65 авто швидкої допомоги передали ЗСУ на запит України. Машини військовослужбовці отримали у межах Комплексного пакета допомоги (КПД) НАТО Україні, який передбачає багаторічне надання підтримки відповідно до низки потреб України. На оприлюднених представництвом НАТО фото видно, що передані авто – це мікроавтобуси марки Ford.

Прибулі до України карети швидкої допомоги направлять на потреби ЗСУ

На які напрямки спрямують карети «швидких» від НАТО, у пресслужбі представництва не уточнили.

Зазначається, що КПД, ухвалений у 2022 році на Мадридському саміті, у 2023 році трансформували у багаторічну програму підтримки України. Крім того, у 2024 році країни-союзники НАТО оголосили про зобов’язання щодо довгострокової підтримки України на 40 млрд євро протягом 2025 року.