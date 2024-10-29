На озброєнні США перебуває близько 60 тис. машин HMMWV

Пакет військової допомоги, який оголосив 16 жовтня президент США Джо Байден, окрім боєприпасів та ракет міститиме 2000 одиниць багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMWV (Humvee). США надають машини із власних запасів – країна поступово виводить Humvee з експлуатації, повідомив 29 жовтня Forbes.

Надання транспортних засобів оголосили в межах анонсованого 16 жовтня оборонного пакета США на 425 млн доларів. Втім, скільки саме машин Humvee отримає Україна, не уточнювалося.

«Після отримання Україна може швидко інтегрувати Humvee у свої формування, оскільки вони їздять подібно до цивільних автомобілів, що усуває потребу в інтенсивній підготовці. Крім того, українські військові вже знайомі з Humvee, отримавши 3000 машин на початку повномасштабної війни», – повідомив Forbes.

Машини також можна використовувати для перевезення важкого озброєння, а також встановлювати його на корпус Humvee. Крім того, ці транспортні засоби можна переобладнати у мобільні платформи обслуговування та ремонту бронетехніки.

Машини цього типу перебувають на озброєнні США з 1980-х років – країна має приблизно 60 тис. одиниць Humvee та поступово виводить їх з експлуатації, замінюючи сучаснішими типами транспорту. До слова, машина стала настільки популярною під час війни в Перській затоці у 1990-х роках, що AM General випустила цивільну модифікацію під брендом Hummer.

Характеристики машини Humvee

Вага – 3 тонни

Швидкість – до 113 км/год

Колісна формула – 4х4

Вантажність – 2 тонни

Дизельний двигун V8 GM 6.2L або V8 GM 6.5

Нагадаємо, пакета озброєння, до якого увійдуть автомобілі Humvee, також міститиме додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку та критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України. З повним списком можна ознайомитися тут.