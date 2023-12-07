Прем'єра відбудеться 7 грудня

Командування сухопутних військ Збройних сил України і Центр інформації та документації НАТО презентують спільний проект.

Прем'єра документального фільму «Місія триває» відбудеться 7 грудня о 23:15. Переглянути фільм можна буде в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Про це повідомляють сухопутні війська України.

До фільму увійшли інтерв'ю з представниками НАТО та ЗСУ. Проект «Місія триває» висвітлить навчально-тренувальні місії, які належать до ініціатив країн-учасниць НАТО. Його основна мета полягає в розкритті контексту навчань українських військових за кордоном: де ці місії проводяться, як саме вони відбуваються та в якому обсязі залучені українські військові до цих навчань.