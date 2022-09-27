Дмитро Ісаєнко після заборони ОПЗЖ перейшов у депутатське об’єднання «Відновлення України»

Національна гвардія купила житло для військовослужбовців у структури, бенефеціаром якої є народний депутат від вже забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Дмитро Ісаєнко, йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.info.

За даними журналістів, усього за 26 квартир для військових Нацгвардія заплатила 54 млн грн. За перші 19 квартир було заплачено наприкінці липня, за решту сім – на початку вересня.

Увагу журналістів привернула компанія, якій перераховувала гроші Нацгвардія – це закритий венчурний фонд «Княгиня Ярославна».

Фонд «Княгиня Ярославна» зазначений в усіх електронних майнових деклараціях, які в період 2019-2021 подавав народний депутат Дмитро Ісаєнко. У деклараціях Ісаєнко зазначав себе як кінцевого бенефіціара цього фонду.

Щороку Ісаєнко декларував мільйонні дивіденди, отримані від цього фонду: у 2019-му цей фонд приніс йому 31,5 млн грн дивідендів, у 2020-му – 67 млн, у 2021-му – майже 114,5 млн грн.

Як свідчать відкриті джерела, фонд «Княгиня Ярославна» збирає кошти на будівництво житла, яке зводить група компаній Perfect Group.

У 2019 Perfect Group і фонд «Княгиня Ярославна» фігурували у кримінальному провадженні за підозрою у несплаті податків.

У Нацгвардії заявили, що в куплені квартири поселятимуть військових з сім’ями в порядку черговості.

Ісаєнко став депутатом у 2019-му році. До парламенту пройшов від проросійської «Опозиційної платформи – За життя».

Коли партію ОПЗЖ заборонили, а фракцію у парламенті розпустили, Ісаєнко перейшов у депутатську групу «Відновлення України».

ОПЗЖ заборонили, зокрема, через зв’язки її керівництва і багатьох депутатів з Росією. Кількох керівників місцевих осередків цієї партії затримували за державну зраду, інші стали колаборантами і допомагають або допомагали російським загарбникам на окупованих територіях. Деякі місцеві депутати від цієї партії готувалися очолити окупаційні адміністрації в разі приходу Росії.