Затриманий депутат Черкаської міськради виправдовував російську агресію

Співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію «Опозиційна платформа – за життя» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти України, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби росіянам вдалося захопити регіон. Про це СБУ повідомила в середу, 3 серпня.

У повідомленні СБУ відсутнє ім’я депутата, але відомо, що фракцією ОПЗЖ у Черкаській міськраді керував Олександр Замирайло. «Українська правда» пише, що він працював помічником нардепа від ОПЗЖ Василя Німченка.

«Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. З одною з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ», – повідомили в Службі безпеки України.

Там зазначили, що серед власного оточення вони:

стверджували, що війна, яку Росія розв’язала в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт;

заперечували нанесення росіянами авіаударів по мирних містах, в тому числі і по Черкасах;

заперечували вчинення жорстоких злочинів російськими військовими, поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ;

обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону «Азов».

«Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України», – додали у спецслужбі.

СБУ стверджує, що коли депутат зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють російській армії і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. Він зі своєю поплічницею планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки України затримали його напередодні виїзду за кордон.

У результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

квитки на міжнародний рейс.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.