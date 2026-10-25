Нацгвардійці передали допомогу для родин з дітьми, які проживають в Олешках

Бійці Національної гвардії за допомогою дронів передали в окуповані Олешки на Херсонщині пакунки для родин з дітьми. Про це у суботу, 25 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Місію здійснили бійці роти спеціального призначення «Болгаричі» 11-ї бригади Національної гвардії. Вони за допомогою безпілотників доправили родинам з дітьми, які проживають в окупованих Олешках, пакунки із сухими сніданками, молоком, розвивальними іграми та іграшками. Загалом вдалося передати 15 пакунків загальною вагою 600 кг.

«Серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору. Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої необхідності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня Україна та Росія оголосили про домовленість припинити вогонь на Херсонщині для здійснення гуманітарної місії в місті Олешках та прилеглих селах. Під час режиму тиші, який розпочнеться в ніч на 27 жовтня, планують розмінувати дороги до Олешок та навколишніх населених пунктів, доставити їжу, воду та ліки, а також евакуювати з окупації тих, хто висловить таке бажання.

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За підрахунками України, в Олешках та селах поблизу проживають приблизно 6 тис. людей, з них 200 – діти. Регулярне постачання продуктів та ліків до цих населених пунктів припинилося у травні 2026 року. Також через бойові дії у місті та селах відсутні електро- та газопостачання.

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