Технічний стан другого винищувача росіян не уточнюється

На Запоріжжі бійці Національної гвардії України підбили два російських винищувачі Су-25 із зенітно-ракетних установок. За пошкодженням одного з літаків стояв відомий боєць «Запорізький месник», який знищив вже сім ворожих літаків, повідомили у прес-службі Нацгвардії у четвер, 25 травня.

Військові повідомили, що збиття російських винищувачів виконали під тимчасово окупованим Мелітополем двоє бійців Нацгвардії. Один з літаків було знищено, його пілот катапультувався над тимчасово окупованою територією.

«25 травня окупаційні війська РФ намагалися нанести ураження по позиціях сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.В результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією, другий літак збив відомий усім "Запорізький месник". Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку», – повідомили у прес-службі Нацгвардії.

У прес-службі зазначили, що у кінці злітної смуги в Мелітополі, куди сів другий літак, очевидці могли побачити чорний стовп диму, а перед тим почути глухі вибухи. У якому стані перебуває другий російський СУ-25, не повідомляється. У Нацгвардії зазначили, що боєць із позивним «Запорізький месник» за час повномасштабної війни знищив вже сім російських літаків.