Українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник. Про це повідомили у коментарі CNN представники Пентагону і Конгресу США. Зазначається, що російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях.

Інші системи ППО, які є на озброєнні в України, не мають для цього достатньої дальності ураження. Американські посадовці заявили, що українці самі ухвалюють рішення, як застосовувати Patriot для свого захисту.

Про який саме збитий літак йдеться, у Пентагоні не уточнили. Ймовірно, американські чиновники мали на увазі інцидент в Брянській області 13 травня. Тоді, окрім двох російських гелікоптерів та винищувача Су-35, був збитий і винищувач-бомбардувальник Су-34. Тоді повідомлялось, що, ймовірно, по російських цілях відпрацювала власна ж ППО.