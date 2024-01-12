фото Георгія Лук'янчука

Олесь Санін та Олена Гончарук

Національна академії мистецтв України вручила нагороди діячам культури та мистецтва – почесні відзнаки Академії. Від імені академії відзнаки вручав кінорежисер Олесь Санін. Великою Золотою медаллю НАМ України нагородило режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука «за пошук, експеримент і новаторські підходи до втілення українських традицій засобами кіномистецтва у фільмі «Памфір»;

Ларису Брюховецьку, почесного академіка НАМ України, кінознавця, за багаторічну дослідницьку, наукову та видавничу діяльність, вивчення творчої спадщини Сергія Параджанова та популяризацію українського кіно;

Срібною медаллю НАМ України відзначено Андрія Алфьорова, кінокритика, куратора, за новаторські підходи до переосмислення досвіду фільмотворення в експозиції мультимедійної виставки, присвяченої фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Дмитро Сухолиткий-Собчук (фото Георгія Лук'янчука) Почесним дипломом Національної академії мистецтв України відзначено: Олену Гончарук, генеральну директорку Національного центру Олександра Довженка – за принциповість і стійкість у боротьбі за збереження «Довженко-Центру» як інституції, що фахово здійснює архівну й науково-дослідницьку діяльність з розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування та збереження й популяризації національного кіноспадку;

Ольгу Брюховецьку, кандидатку філософських наук, старшого викладача кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія», дослідницю візуальної культури – за ґрунтовне вивчення, наукове осмислення й популяризацію творчого доробку Сергія Параджанова в Україні і світі;

Анастасію Канівець, кінознавицю, заступницю головного редактора журналу «Кіно-Театр» – за продовження кращих традицій кінознавчої науки у вивченні та популяризації кіномистецтва України.

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