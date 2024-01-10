Талери 1974-1977 року, зроблені з алюмінієвої фольги молочних покришок

В Україні запровадять премію імені Сергія Параджанова. Її символом стане срібний талер роботи кінорежисера. Про це заявив голова Національної спілки кінематографістів України Сергiй Борденюк на відзначенні 100-річчя Параджанова у київському Будинку кіно.

Це буде професійна премія Національної спілки кінематографістів, де переможців визначатимуть голосуванням у відповідних секціях.

Один з талерів став нагородою фестивалю у Ріміні, інший – у Єревані

Талер Параджанова

Коли у Параджанова на зоні відібрали олівці та заборонили малювати, він видряпував профілі великих людей нігтями на покришках від кефіру, заливав смолою і робив «медалі Параджанова».

Один його виріб потрапив до Федеріко Фелліні, і той зробив із неї срібну медаль, яка стала головною нагородою на кінофестивалі в Ріміні. Її отримали Марчело Мастроянні, Софі Лорен та Мілош Форман. Інший талер використовується на кінофестивалі «Золотий абрикос».