Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних. Про це у четвер, 20 січня, повідомила прес-служба НБУ.

Підвищення облікової ставки, пояснюють у НБУ, спрямоване забезпечення зниження темпів інфляції до запланованих 5%. Збільшення облікової ставки безпосередньо впливає на вартість грошей в економіці, призведе до подорожчання кредитів для банків і клієнтів та, ймовірно, до зростання цін.

«Ураховуючи реалізацію значної кількості проінфляційних ризиків, посилення монетарної політики є необхідним для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%», – ідеться в повідомленні Нацбанку.

За прогнозами НБУ, у 2022 році інфляція сповільниться, однак досягти запланованих 5% вдасться лише у 2023 році. Швидкому зниженню інфляції можуть завадити високі світові ціни на енергоносії, зростання зарплат і стійкий споживчий попит тощо.

Нагадаємо, облікова ставка – це один із основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам. За зменшення інфляції та поліпшення макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

Востаннє НБУ змінював облікову ставку у грудні 2021 року – з 8,5% до 9% річних. Загалом за минулий рік облікова ставка НБУ зросла на 3%.