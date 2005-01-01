Нацполіція попередила про «святкові» провокації терористів на заході України

У поліції закликають людей бути пильними

Перший заступник голови Національної поліції України заявляє, що підготовлені в ОРДО диверсанти перед святами готуються вчиняти провокації по всій території України, аж до західних областей. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Напередодні святкування католицького Різдва Національна поліція має достовірну інформацію про те, що за дорученням «лідера ДНР» Захарченка створені диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах країни задля дестабілізації ситуації. За легендою, учасники так званих акцій «не матимуть» ніякого відношення до терористичного угрупування «ДНР», – повідомив Аброськін.

«Під керівництвом кураторів планується блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні нашої країни, осквернення пам’ятників, синагог та католицьких храмів. Винагороду «організатори» обіцяють дуже щедру, якщо влаштовані провокації будуть мати суспільний резонанс», – наголосив він.

В’ячеслав Аброськін закликав громадян України бути пильними та обережними, а також звертатися до поліції у випадку, якщо помітять підозрілих осіб або предмети.