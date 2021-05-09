Наукове обґрунтування розширення кладовищ коштувало Львову 300 тис. грн
Територію Голосківського та Сихівського цвинтарів збираються збільшити на 26 га за рахунок довколишніх лісів
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Наукове обґрунтування розширення двох львівських кладовищ – Голосківського та Сихівського – коштувало місту близько 300 тисяч гривень. Про це у ефірі програми «Сьогодні. Головне» на телеканалі «UA: Львів» повідомив керівник департаменту житлового господарства ЛМР Олександр Одинець.
«Це вартість наукових обґрунтувань, які виготовляв Лісотехнічний університет, у скільки обійдеться облаштування самих полів [для поховань] – сказати наразі важко», – сказав він.
Як писав ZAXID.NET, два львівські кладовища планують розширити за рахунок довколишніх лісів через брак місць для поховань. Голосківський цвинтар збільшиться на 10 га, а Сихівський – на 16 га. За словами Олександра Одинця, на цих територіях немає цінних порід дерев, проте частину насаджень збережуть, а за знищені дерева місто виплатить компенсацію.
Відведення земельної ділянки на Голосківському цвинтарі потребує погоджень від органів центральної влади, зокрема, Кабінету міністрів. У свою чергу, розширення Сихівського кладовища ускладнено тим, що територія, на яку планують його розширити, має статус природно-заповідного фонду і розташована на території Давидівської ОТГ. Тому фактично перші ділянки під поховання на нових територіях мають з’явитися вже в кінці року.
«Важко спрогнозувати, на скільки часу вистачить цих територій. При нашій потребі – приблизно гектар на рік – це дасть запас, як мінімум, на 15-20 років. Але ця цифра є орієнтовна, бо вже виходячи з рельєфу ми будемо бачити, де можна сформувати поля, де можна буде використати територію під господарські потреби чи будуть дороги, проїзди», – пояснив ZAXID.NET Олександр Одинець.
Нагадаємо, що бюджетна комісія ЛМР відмовилася виділити гроші на розробку архітектурного проекту крематорію. За словами члена цієї комісії, депутата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського, будівництво крематорію у Львові недоцільне, оскільки 90% львів’ян сповідують християнство, де немає традиції кремації. Водночас керівниця бюджетної комісії, депутатка від партії «Варта» Наталія Шелестак говорить, що гроші не виділили, бо невідомі чіткі терміни та вартість будівництва.
«Ми відмовили в проведенні архітектурного конкурсу до того часу, поки не тримаємо відповіді. Кошти, передбачені на проведення архітектурного конкурсу, є зарезервовані, але виділити на цей конкурс [зараз], я вважаю, недоцільно. Тут не стоїть питання, що бюджетна комісія проти побудови крематорію. Про це мова не йде», – сказала вона «UA: Львів».
Зазначимо, що раніше біля Голосківського кладовища вже виділили 2 га землі для майбутнього будівництва крематорію, а виконком міської ради погодив всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проект крематорію ще рік тому.