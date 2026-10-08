Члени ради посилаються на сучасні російські і радянські джерела

Члени Науково-консультативної ради при Верховному Суді України у своїх наукових висновках посилаються на бібліографію, 22,75% з яких становлять російські джерела. Це 81 позиція із 356 проаналізованих. Такі дані оприлюднила організація Dead Lawyers Society, яка представила інфографіку з аналізом наукових джерел, використаних у висновках ради.

За даними дослідження, українські джерела становлять 73,6% бібліографії (це 262 позиції). Ще 13 джерел (3,65%) зарахували до категорії інших та невизначених. Дані охоплюють матеріали станом на 3 жовтня 2026 року.

Автори дослідження наголошують, що до російських джерел віднесли не лише праці, написані російською мовою. Але й роботи російських авторів, авторів із РСФСР, а також видання, редакційні колегії яких складалися з росіян.

Найбільше посилань на російські та радянські видання припало на 2022 рік. У висновках, пов’язаних із судовими актами цього року, дослідники зафіксували 37 посилань на джерела, видані в Російській Федерації після 1991 року, та 27 – на видання, надруковані за радянських часів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У 2023 році зафіксували вже менше – 16 посилань на російські джерела після 1991 року та 15 – на радянські видання. Проте це більше ніж у 2021 році: тоді було 12 і 7 відповідно.

Серед прикладів, наведених у дослідженні, є праці радянських і російських правознавців із цивільного права, теорії права та судового процесу.