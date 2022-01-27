При захворюванні на штам «Омікрон» у хворих може спостерігатися біль у вухах. Про це повідомляє проект МОЗ «Коронавірус_Інфо».

Американські вчені виявили, що найчастіше «Омікрон» вражає верхні дихальні шляхи – рот і ніс. Саме це спричиняє біль у вухах, зазначають у Каліфорнійському університеті.

Медики радять не ігнорувати біль у вухах, адже це може бути важливою ознакою захворювання. У разі появи симптомів необхідно одразу звернутися до сімейного лікаря.

«Якщо ви помітили втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах, не ігноруйте їх. Пройдіть офіційне тестування. У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження Covid-19», – переконують науковці.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує, що після зниження темпів поширення штаму коронавірусу «Омікрон», пандемія у Європі піде на спад. Причина такого прогнозу в тому, що у суспільства з’явиться загальний імунітет – «Омікрон» може заразити 60% європейців до березня 2022 року.

Є висока ймовірність, що наступні штами будуть ще більш заразними. Але серед науковців немає впевненості в тому, що вірус продовжуватиме мутувати у м'якіші штами.