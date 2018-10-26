Навесні на Сихові планують розпочати облаштування громадського простору

Новий громадський простір облаштують біля центру Довженка на Сихові

У Львові на Сихові біля кінотеатру ім. О. Довженка облаштують громадський простір за проектом, котрий переміг у Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі. Як повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, два тижні тому було прийнято рішення виконавчого комітету, яке дасть змогу розробляти детальний проект. Цей процес триватиме до весни. А власне роботи з облаштування простору, як повідомили у прес-службі ЛМР, місто має намір розпочати у березні наступного року.

«Був проведений конкурс. Маємо переможця. Зараз відбувається оформлення документів. 12 жовтня було рішення виконавчого комітету, яке власне було потрібне, щоб можна було розробляти вже детальний проект та подавати його на експертизу, як того вимагає чинне законодавство. Маємо намір до весни всю цю підготовчу частину закінчити і з березня почати роботи», — прокоментував заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

До слова, раніше планувалося, що будівництво громадського простору біля кінотеатру ім. О. Довженка розпочнеться не раніше 2020 року.

Візуалізація проекту майбутнього громадського простору. Фото ЛМР

«Рішенням виконавчого комітету управлінню архітектури та урбаністики надано функції замовника документації на основі конкурсу. Ми постараємося до весни все спроектувати, щоб наступного року якнайшвидше приступити до робіт», — пояснив начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

Управління архітектури та урбаністики має укласти договір на проектування — виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт скверу з переможцем Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на найкращу проектну пропозицію щодо облаштування громадського простору на Сихові. Буде проведено геологічно-розвідувальні, геодезично-розвідувальні роботи, необхідні для отримання вихідних даних на проектування.

Управління архітектури та урбаністики передасть Сихівській районній адміністрації проектно-кошторисну документацію, висновок експертної організації, висновки за результатами геологічно-розвідувальних та геодезично-розвідувальних робіт та інші вихідні дані для подальшої реалізації проекту капітального ремонту скверу біля кінотеатру ім. О. Довженка у житловому масиві Сихів за об’єктом «Облаштування громадського простору на Сихові у Львові».

«Як тільки нам передадуть проект, будемо його втілювати. Переконана, що цей громадський простір буде окрасою нашого району», — вважає голова Сихівської районної адміністрації Галина Глядак.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року управління архітектури й урбаністики Львівської міської ради оголосило Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію облаштування громадського простору на Сихові. 27 квітня журі підвело підсумки конкурсу та обрало переможця — творчий колектив з міста Львова у складі Маркіяна Максимюка, Наталі Мисак, Ігоря Максимюка, Володимира Палія, Соломії Галайко та Юрія Максимюка.

«Наш проект базується на аналізі Сихова, ми знаємо добре цей район, бо самі є сихівчанами. Нашою метою було зберегти основні його характеристики. Сихів вважається зеленим районом, а також районом відкритих проглядних візуальних осей. І ми намагалися, щоб наш простір передусім залишався відкритим і в той же час зеленим. Але щоб ця зелень не була формальною чи декоративною, а щоб вона могла використовуватися. Це, мабуть, є основною характеристикою цього проекту, крім тих інших, які закладені на детальніших рівнях цього проекту. Тобто родзинка проекту — це площа, яка є ландшафтною, яка не є прямою і не є бетонною», — пояснив Маркіян Максимюк.

Згідно проекту, простір займає близько 2 гектарів. У проекті передбачено, що площу біля кінотеатру розділять на дві зони – верхню та нижню. Нижня зона використовуватиметься для комунікації та пасивного відпочинку, вона буде захищена від шуму міста, а верхня частина буде поєднувати простір із кінотеатром ім. Довженка плавним переходом без сходів, - таким чином створюватиметься елемент доступності. Також на цій території буде створено фонтан у вигляді стійок. Архітектори також подали пропозицію про створення окремої смуги для громадського транспорту.