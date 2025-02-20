Метод додавання солі в каву використовувався ще в давнину в Скандинавії, де кавові зерна часто занадто засмажували для тривалого зберігання

Додавання солі у каву може здатися дивним рішенням, але цей простий трюк здатний змінити ваші смакові враження. Pixelinform розповідає, що такий спосіб допомагає збалансувати напій, роблячи його менш гірким і більш насиченим.

Як сіль впливає на каву?

Відомий бариста та чемпіон світу з приготування кави Джеймс Хоффман пояснює: сіль блокує рецептори гіркоти на язиці. Це не маскує гіркий смак, а врівноважує його.

Окрім того, дослідження, опубліковане в Scientific Reports, підтвердило, що всього 0,1% солі у каві знижує сприйняття гіркоти на 30%, не змінюючи кислотність і аромат напою. Таким чином, сіль дозволяє відчути більш м’який і насичений смак кави, без домінування гірких нот.

Як правильно додавати сіль у каву?

Для турки: додайте дрібку морської солі в каву перед варінням. Для еспресо: покладіть кілька крупинок солі на дно чашки перед екстракцією. Для заварної кави: додайте сіль безпосередньо у фільтр або в каву перед заливанням гарячою водою.

Історичні корені методу

Метод додавання солі в каву використовувався ще в давнину в Скандинавії, де кавові зерна часто занадто засмажували для тривалого зберігання. Щоб пом’якшити надмірну гіркоту, в напій додавали морську воду або щіпку солі.