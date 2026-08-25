Навіть після ретельно миття сковорідки

На професійних кухнях іноді можна побачити незвичну дію: кухарі перед смаженням заливають сковорідку водою та доводять її до кипіння. Цей метод викликає здивування в багатьох, адже, на перший погляд, сковорідка виглядає абсолютно чистою після звичайного миття. Однак за цим кроком стоїть простий, але ефективний кулінарний секрет, який допомагає досягти ідеальних результатів у приготуванні страв. Ukr.media розповідає, навіщо все ж таки кип’ятити воду у сковорідці.

Навіть після ретельно миття сковорідки на ній залишається мікроскопічний наліт жиру, пилу або залишків мийних засобів. Візуально ви не помітите їх, проте на практиці цей наліт перешкоджає належному контакту продукту з поверхнею, і внаслідок цього їжа прилипає або пригорає.

Метод кип’ятіння води простий: залийте трохи води у сковорідку, доведіть її до активного кипіння та дайте покипіти хвилину-дві. Потім вилийте воду та витріть насухо.

Після цього олія на пательні буде розподілятися рівномірно, продукти не прилипатимуть, а скоринка вийде ідеальною.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Особливо важливо кип’ятити чавунні сковорідки, адже вони мають пористу структуру, і якщо промити їх без кип’ятіння, у порах залишиться що завгодно – старий жир, залишки їжі. А якщо ви просто спробуєте витерти чавунну сковорідку паперовим рушником, це може призвести до неприємного запаху під час приготування.

Цей метод також стосується й нових сковорідок. Багато хто вважає, що якщо сковорідка нова, то з нею нічого не потрібно робити. Проте це помилка, тому що заводське покриття, пил та консерванти залишаються на поверхні. Тому нову сковорідку варто прокип’ятити, потім промити та лише після цього можна починати її використовувати.

Також цей метод допоможе, якщо ваша сковорідка стара, має наліт. Отже, кип’ятіння допоможе його розм’якшити. Іноді додавання ложки соди допомагає відчистити весь бруд самостійно.