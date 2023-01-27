На початку січня статки Гаутама Адані оцінювали в 105 млрд доларів

Статки індійського мільярдера Гаутама Адані, який є найбагатшим бізнесменом Азії, за два дні скоротились на 45 млрд доларів через падіння акцій його компанії Adani Group. На початку січня його статки оцінювали в 105 млрд доларів. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research. 24 січня американська компанія опублікувала звіт за результатами дворічного розслідування про чисельні звинувачення у корпоративних зловживаннях компаній магната.

«Цей звіт тисне на індійського магната, оскільки загрожує погіршити настрої інвесторів щодо продажу акцій його флагманської компанії Adani Enterprises на суму 2,5 млрд доларів. Втрати зросли навіть після того, як Adani Group заперечила звинувачення під час телефонної розмови з власниками облігацій у четвер і пообіцяла оприлюднити детальне спростування у п'ятницю», – пише агенція.

Падіння акцій Adani слідує за приголомшливим зростанням в останні роки, включаючи одні з найбільших прибутків в Азії в 2022 році. П'ятирічне зростання Adani Enterprises перевершило навіть такі компанії, як Tesla Ілона Маска, і вивело Адані з відносної невідомості до лав найбагатших людей світу.

Занепокоєння щодо фінансів групи з'являлось протягом усього часу зростання магната, а в серпні агентство CreditSights заявило, що конгломерат Адані має глибоке перенасичення борговими коштами з розтягнутими балансами. Але останній звіт привернув безпрецедентну увагу до корпоративного управління групи, а також Індії в цілому.