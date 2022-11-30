РФ надіслала Індії список для потенційних постачань із понад 500 товарів, які мають підтримувати роботу важливих галузей промисловості. Про це пише агенція Reuters з посиланням на анонімні джерела.

У Нью-Делі журналісти ознайомилися з версією списку, який складається з майже 14 сторінок. Росіян зацікавлять деталі для автомобільних двигунів, такі як поршні, масляні помпи та котушки запалювання. Також є попит на бампери, ремені безпеки та інформаційно-розважальні системи.

Для літаків і гелікоптерів Росія запросила 41 товар, зокрема компоненти шасі, паливні системи, системи зв'язку та системи пожежогасіння, рятувальні жилети та авіаційні шини. Також у списку була сировина для виробництва паперу, паперових пакетів, а ще матеріали та обладнання для виробництва текстилю – пряжа та барвники. Також росіяни запросили майже 200 позицій щодо металургії.

Таким чином Індія намагається скоротити зростаючий дефіцит торгівлі з Росією. За словами джерела в уряді, Індія сподівається збільшити свій експорт майже до 10 мільярдів доларів протягом найближчих місяців завдяки списку запитів Росії.

Однак деякі індійські компанії висловили занепокоєння щодо того, що вони можуть потрапити під санкції Заходу.