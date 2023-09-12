У Львові продовжують обстежувати балкони. Станом на вівторок, 12 вересня, перевірили вже 25 702 балкони. З них – 2 772 перебувають в незадовільному стані. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово комунального господарства Ірина Маруняк.

Що стосується балконів загального користування, то понад три тисячі балконів вже оглянули, з них – 1 872 потребують ремонтів. Обстежувати балкони у Львові розпочали в середині серпня, триватимуть перевірки до 14 жовтня.

«Комісія приходить до власника квартири, питає дозволу, чи можна зайти. Якщо власники впускають, то фахівці проводять обстеження зсередини, а також оглядають ззовні на наявність аварійних частин. Якщо є аварійні ділянки, то беремо вишку і знімаємо небезпечну частину балкона. Пропонуємо мешканцям, щоб вони за свої власні кошти відремонтували балкон», – розповіла Ірина Маруняк.

Найменше проблемних балконів виявили у Сихівському районі, натомість найбільше зафіксували у старій частині міста – у Галицькому районі. У Личаківському районі наразі обстежили 40% усіх балконів.

«Ми обстежили 2500 балконів, з них – 500 перебувають в аварійному стані, потребують ремонтів. У Личаківському районі більшість будинків є старими. Вартість реставрації балкона залежить від багатьох чинників. Ремонт балкона в історичній частині міста може коливатися від 100 тис. грн до 500 тис. грн, якщо з говорити про інші балкони, то вартість може бути від 50 тис. грн до 200 тис. грн. Але це приблизно», – розповіла голова Личаківської районної адміністрації Оксана Пригода.

Перед проведенням обстеження у будинках розміщують оголошення, щоб поінформувати мешканців. Якщо комісія визначає балкон аварійним, тоді власникам потрібно звернутися до ліцензованої проектної компанії і замовити проектну документацію. Далі з цим заключенням можна звернутися в ЦНАП для подання заяви на голову районної адміністрації і стати учасниками програми співфінансування відновлення балкону. Програма передбачає, що 80% вартості ремонту оплачує місто, а решту 20% дають власники балкона. Окрім того, в місті є ще одна програма, яка стосується ремонту балконів у будинках-пам’ятках архітектури.

«Вона також діє, там мешканці платять 10 тис. грн лише. Зараз в нас 13 заявок на ремонт балконів в історичних будинках. До прикладу, зараз вже ремонтуємо балкон на вул. Гоголя», – додала Ірина Маруняк.

Скористатися міською програмою співфінансування ремонту балкона вирішила мешканка вул. Донцова, 3, що у Личаківському районі Львові.

«Найбільша проблема в тому, що наш балкон потребує швидкого ремонту. І ми не можемо так швидко самостійно профінансувати його. Якщо б балкон виходив на внутрішній дворик, то ми б обгородили і чекали ще. А так, він виступає над фасадним входом. Тож, щоб він не обвалився на пішохідну та проїзну частину, треба терміново ремонтувати. Ми дуже тішимося, що є ця програма співфінансування», – розповіла Наталія Завісько.

У Львівській міськраді наголошують, що балкони належать власникам квартири, відповідно вони мають дбати про них. Наразі від львів’ян надійшо 50 заявок щодо ремонту балконів за програмою співфінансування. Найбільше коштів на ремонти балконів місто виділило для Галицкього району - 2,5 млн грн, інші райони на такі роботи отримали по 2 млн грн.

Нагадаємо, 31 липня у Львові стався обвал балкона. Інцидент трапився на вул. Джерельній, 43. Ще один обвал трапився 13 серпня на вул. Під Дубом, 2. Тоді балкон обвалився разом з 43-річним чоловіком. Від отриманих травм він помер у лікарні.

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