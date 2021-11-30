Більшість ввезених авто - з Європи

Із січня до жовтня 2021 року в Україні розмитнили 424 тисячі вживаних автомобілів, які були ввезені з-за кордону. Найчастіше привози зі США, Польщі, Німеччини, Литви.

Приблизно 64% вживаних легковиків у перші 10 місяців 2021 році була придбані у країнах Європейського Союзу, повідомляє Інститут досліджень авторинку на основі даних Державної митної служби.

Найбільше автомобілів привезли і розмитнили зі США — близько 135 тисяч. У більшості випадків — це автомобілі зі страхових аукціонів, після ДТП, затоплені, вкрадені чи пошкоджені.

Із Польщі привезли та розмитнили 19% вживаних авто, це 94 тисячі машин. Серед них багато «євроблях», тобто автомобілів на іноземних номерах, ввезені в Україну без розмитнення. У період з червня по листопад їх можна було розмитнити за пільговим тарифом. Також з Польщі завезли багато автомобілів за офіційною процедурою імпорту. Адже це найближча до України країна з великим ринком вживаних авто. Та ціни на них прийнятні для українців.

На третьому місці — авто, придбані у Німеччині, країною з найбільшим ринком в ЄС. За 10 місяців 2021 року звідти привезли 12,4% від загальної кількості автомобілів — 61 тисячу. Машини з цієї країни чи не найбільше цінуються серед любителів «не битих — не мальованих» європейських автомобілів.

На четвертому місці — машини, експортовані з Литви (11,4%, 56 тис. шт.). Це ті ж «євробляхи», які українці раніше завозили з цієї країни у величезних кількостях. Литва — своєрідний транзитний «хаб», куди звозять автомобілі з цілої Європи, готують до продажу та перепродують у країни Східної Європи та близького Сходу.

П’яте місце зайняла Естонія (4,1%, 20 тис. авто). Частина із цих машин — колишні «євробляхи».

Вживані авто з Південної Кореї зайняли шосте місце. Таких ввезли майже 12 тисяч (2,4% від загальної кількості). Придбані ці машини у більшості випадків на місцевих аукціонах. Часто — після роботи в службах таксі. У них вигідна ціна у поєднанні з комплектаціями, яких немає у країнах ЄС.

Наступні три країни — Чехія (2,3%), Словаччина (1,9%) та Угорщина (1,7%) потрапили у статистику також лише завдяки компаніям, що перепродують вживані автомобілі з інших країн Європейського Союзу та розмитненню «євроблях».

Замикає топ-10 ще один транспортний «хаб» — Грузія. Звідти в Україну експортували 8,3 тис. вживаних авто (1,7%). Абсолютна більшість із них — це реекспорт. Простими словами — ввезені з інших країн машини, що проходять повний цикл передпродажної підготовки, включно з ремонтом та оформленням усіх необхідних документів. Популярними серед українців там автомобілі з США та Південної Кореї. Ще одна особливість експорту авто з Грузії — те, що уся активність відбувається на місцевому авторинку «Autopapa» в місті Руставі — найбільшому авторинку не лише Грузії, але й всього Кавказького регіону.