У четвер, 13 січня, мережі АЗС найбільшої консолідованої групи «Приват» підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л. Також зросли ціни на пальне на автозаправках мереж WOG і ОККО. Про це повідомляє профільний сайт Enkorr з посиланням на консалтингову групу «А-95».

Загалом група «Приват» налічує 1540 станцій, які працюють під брендами «Авіас», ANP, «Укрнафта». Так, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л, а дизпальне – до 30,00 грн/л. На станціях «Укрнафти» ціни на 92 бензин зросли до 30 грн/л, на 95-й та дизпальне — до 31,00 і 30,00 грн/л.

На автозаправках WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 здорожчали на 50 коп./л і 0,95 коп./л, до 31,99 і 32,92 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне у цих мережах додало 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л.

Додамо, що підвищення цін на пальне пов'язане зі змінами граничної вартості бензину і дизпального в Україні. Так, 13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість пального в Україні до 27,92 грн/л та дизпального – до 25,16 грн/л. З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 32,92 грн/літр, на дизпальне – 32,16 грн/літр.