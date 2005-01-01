Найбільший дерев'яний храм Західної України вщент згорів вночі на Івано-Франківщині

Місцеві мешканці намагалися загасити будівлю до приїзду бійців ДСНС, але врятувати споруду не вдалося

Вночі 11 червня у селі Новиця Калуського району вщент згорів Спасо-Преображенський храм УПЦ (КП), який був найбільшим дерев’яним храмом у Західній Україні. Про це пише Бліц-Інфо.

Місцеві кинулись гасити полум’я ще до приїзду пожежників. Втім, вогонь дуже швидко охопив будівлю. Як наслідок, на місці пам’ятки архітектури залишилось тільки згарище.

Фото Олега Яреми та прес-служби ДСНС

Паламар Микола запевняє, що напередодні перевірив всі місця, де люди запалюють свічки. І жодна з них вже не горіла. «Вчора все було як і щодня – ретельно перевірив, аби ніде не залишилась свічка. У церкві свічки й не горять. Якщо жінки їх запалюють, то тримають в руках і одразу гасять. Лиш при вході до церкви стояли два ящики, де парафіяни запалювали за здоров’я чи упокій. Але їх ставлять у пісок, тож навіть якби якась і залишилась, то б догоріла і загасла у піску», – каже паламар.

За його словами, у неділю ввечері у них були збори. Опісля, разом з священником все перевірили, вимкнули світло та закрили церкву. А вночі, десь близько 2-ї години, зателефонували люди, що церква у вогні.

«Прибіг сюди, разом з людьми почали відрами носити воду, викликали пожежників, але вогонь поширювався дуже швидко, тож нічого зробити не могли», –додав паламар.

Наразі рятувальники та поліція з’ясовують причину пожежі. Як зазначають у ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 02:07. До гасіння залучили 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, та 28 чоловік особового складу Управління ДСНС в області. О 03:47 пожежу локалізовано.

«Ніхто з людей не постраждав. На пожежі врятовано: 1 допоміжну будівлю церкви, 1 дзвіницю та 5 поруч розташованих житлових будинків. Вогнем знищено будівлю церкви на загальній площі 250 м2», – інформує прес-служба.

Храм був найбільшим дерев'яним у Західній Україні. Церкву було збудовано під керівництвом тодішнього пароха села о. Петра-Богдана Соловія (1894-1963) і освячено 19 серпня 1938 року.

Окрім того, Церква Преображення Господнього — пам’ятка містобудування і архітектури місцевого значення.

Храм до пожежі

Сайт «Вікна» зазначає, що навколо згорілого храму понад півроку тривав конфлікт. 34-річного отця Любомира парафіяни підозрювали у крадіжці церковного майна. За один день родина сільського священика купила дві квартири в Івано-Франківську, витративши понад вісімсот тисяч гривень. А трохи раніше – автівку більш як за півмільйона. На час досудового розслідування панотця усунули від богослужінь.