У Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС сталася велика лісова пожежа

Загоряння сухої трави та лісу сталося зранку 5 червня

У Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загоряння сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив. Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, ліс горить на площі близько 10 гектарів.

Станом на 20:00 авіацією ДСНС здійснено 19 скидів води (86 тонн), з них літаками АН-32П здійснено 7 скидів води (56 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 12 скидів води (30 тонн).

Зазначається, що загоряння трави сталося близько 10-ї години ранку. Усього до гасіння пожежі залучили 30 одиниць техніки та понад 130 людей.

У соцмережах повідомляють, що горить Рудий ліс – найбільш забруднена територія Зони відчуження.

У Чорнобилі горить ліс, фото ДСНС та Наталки Левіної

Рудий ліс це близько 10 км² території дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році. Висока доза поглинутої радіації призвела до загибелі дерев (переважно сосен) і забарвлення їх у буро-червоний колір.

Як написав у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, лісова пожежа в Чорнобильській зоні – безпечна для населення. Він наголосив, що радіаційний фон у Києві і Чорнобилі – безпечний. «В Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, він значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто. Наголошую ще раз: ситуація під повним контролем!» – стверджує голова уряду.

Згідно з повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у столиці радіаційний фон утричі нижчий від максимально допустимого рівня, а в Чорнобилі – у два рази.

За даними синоптиків, вітер несе дим з пожежі у бік столиці.

Як повідомило ВВС, науковець з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології Сергій Гащак заспокоює: такого об'єкту як Рудий ліс вже практично не існує.

«Рудого лісу» як такого вже немає. Більшу частину його згорнули бульдозерами у траншеї і поховали. Частково ліс згорів ще два роки тому», – розповів пан Гащак.

«Чутки про загрозливу радіацію від горіння «Рудого лісу» - це нагнітання і паніка. Горіння лісу – це неприємно, але небезпеки радіологічної немає», – додав науковець, який вже понад 20 років працює у зоні відчуження.