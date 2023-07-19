Будівництво почнеться в 2025 році, а перші будівлі планується завершити в 2027

Скандинавські студії Henning Larsen і White Arkitekter проектують Stockholm Wood City, який стане найбільшим у світі дерев’яним житловим комплексом. Забудовник Atrium Ljungberg назвав цей проєкт «найбільшим у світі дерев’яним містом».

Як пише «Хмарочос», Stockholm Wood City побудують у стокгольмському районі Сікла. Будівництво почнеться в 2025 році, а перші будівлі планується завершити в 2027.

Проект площею 250 тис. м2 включає сім тисяч офісних приміщень і дві тисячі будинків. Район буде містити елементи, пов’язані з природою, наприклад, зелені дахи та великі вікна для природного освітлення, та створюватиме відчуття лісу.

Будинки будуть побудовані з вогнетривкого масиву деревини. Окрім того, що деревина є матеріалом, який поглинає вуглець і є екологічнішим, ніж бетон, дерев’яна конструкція має суттєво менший вплив на клімат як на етапі будівництва, так і протягом усього життєвого циклу. Крім того, Stockholm Wood City також матиме власне виробництво енергії.