Луцький ліцей №14 посів перше місце у рейтингу шкіл за результатами НМТ

Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька 2026 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.

Так, перше місце у рейтингу посів Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського. Навчальний заклад також увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 117 місце. На другому місці – Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука (у рейтингу найкращих шкіл України посів 133 місце). На третьому місці – Волинський науковий ліцей (у рейтингу найкращих шкіл України посів 160 місце).

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Найгіршими результати НМТ були у Луцькому кооперативному фаховому коледжі Львівського торговельно-економічного університету, Луцькому інтитуційному ліцеї №8 та Луцькому вищому професійному училищі.

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Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».