Традиційно кілька років поспіль перше місце тримає Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка

За результатами національного мультипредметного тесту оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя. Перше місце вже кілька років поспіль посідає Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Франка. Ця школа також увійшла у топ-100 шкіл України, зайнявши там 52 місце.

Рейтинг шкіл уклав сайт Education.ua на основі результатів НМТ 2025 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. Очолював рейтинг Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка, який посідав перше місці і в 2023, і у 2024 роках.На другому місці цього року – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, на третьому – Тернопільська школа № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов. Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука», який минулого року був на третьому місці, цьогоріч опустився в рейтингу на дев’яте місце. Із рейтингом шкіл Тернополя 2024 року можна ознайомитись тут.

Рейтинг шкіл Тернополя 2025:

Тернопільський академічний ліцей Українська гімназія ім. І. Франка Тернопільської міської ради – 161,24 Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області – 159,11 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області – 156,46 Тернопільський класичний ліцей Тернопільської міської ради – 156,16 Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області – 154,07 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 153,98 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 152,59 Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №24 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 151,17 Тернопільський навчально-виховний комплекс школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука Тернопільської міської ради Тернопільської області – 150,08 Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради Тернопільської області – 150,00 Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №8 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 149,96 Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області – 149,63 Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 146,29 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 146,25 Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» Тернопільської міської ради Тернопільської області – 145,33 Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міської ради Тернопільської області – 145,18 Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №28 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 143,96 Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №22 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 143,53 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 143,41 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міської ради Тернопільської області – 142,70 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міської ради Тернопільської області – 142,24 22. Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. Андрія Юркевича Тернопільської міської ради Тернопільської області – 141,19 Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» Тернопільської міської ради Тернопільської області – 141,09 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області – 140,91 Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 140,48 Приватна ліцензована «Школа майбутнього» – 140,44 Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області – 139,93 Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області – 139,77 Відокремлений структурний підрозділ гімназія «Гармонія» Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола – 135,83 Тернопільський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — правовий ліцей №2 Тернопільської міської ради Тернопільської області – 138,01 Тернопільський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич Тернопільської міської ради Тернопільської області – 135,42 Тернопільський академічний ліцей «Генезис» Тернопільської міської ради – 135,09

«До рейтингу потрапили школи, де є 10-11 класи, або ж третій рівень повної загальної середньої освіти, випускники якого склали щонайменше 15 тестів. На місце у рейтингу впливають як результати учасників, так і загальна кількість складених НМТ», – йдеться на сайті Education.ua.

Додамо, що в загальноукраїнському рейтингу шкіл один із закладів Тернопільщини посів четверте місце. Це Заліщицька державна гімназія, яка показала результат в 173,98 балів в середньому з НМТ.