Премії переможцям конкурсів та олімпіад урочисто вручили у Львівській міськраді

У четвер, 16 листопада, у Львові нагородили 30 учнів-переможців програми підтримки обдарованої молоді. Вони отримали від міста премії по 30 тис. грн за здобутки у навчанні, перемогу у різних конкурсах та олімпіадах.

Як повідомили у львівській мерії, сертифікати переможцям конкурсу вручив міський голова Львова.

«Зараз такий час, що коли я потребую якоїсь поради, то я звертаюсь до молодих людей. Такі, як ви, часто відкритіші і краще відчувають реальність. Це дуже цінно. Пам’ятайте, що ви – найкращі. Хочу побажати вам робити те, що любите, не бійтесь експериментувати і ризикувати і живіть це життя на повну», – сказав Андрій Садовий під час нагородження.

Серед нагороджених – учні та випускники львівських ліцеїв та загальноосвітніх шкіл.

«Той факт, що ви зараз тут, означає, що ви приділили багато часу і зусиль науці. І це приносить неймовірні результати, тому дуже пишаємось вами», – додав керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Повний список 30 нагороджених можна переглянути тут.