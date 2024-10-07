Оксана Масовець 13 років працює вихователькою

Вихователька дитячого садка №20 «Дзвіночок» Кам'янця-Подільського Оксана Масовець здобула нагороду у межах премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Педагогиня стала перемогла в номінації «Дошкілля» й отримає 500 тис. грн на реалізацію освітнього проєкту. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповідає, що Оксана Масовець планує створити новий освітній простір для підтримки постраждалих від війни дітей.

«Оксана Масовець працює в дошкільній освіті вже 13 років та вважає свою роботу справжнім покликанням. Вона підтримує дітей та впроваджує ініціативи для їхньої соціалізації. Як переможниця, вона отримала півмільйона гривень на здійснення своєї освітньої мрії, а саме створення дитячого простору "МріїДії", для підтримки дітей і батьків, які внаслідок війни залишили свої домівки та втратили звичне коло спілкування», – написав Сергій Тюрін.

Нагороджували виховательку міністр освіти й науки Оксен Лісовий та голова Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде.

Додамо, що головну нагороду Global Teacher Prize Ukraine 2024 здобула вчителька початкових класів ліцею № 7 Івано-Франківської міської ради Леся Павлюк. Вона здобула 1 млн грн на реалізацію освітнього проєкту.

Нагадаємо, що щорічну премію Global Teacher Prize Ukraine проводять з 2017 року. Метою конкурсу є відзначити досягнення вчителя щодо своїх учнів та суспільства. У 2024 році заявки на участь в премії подали 1210 педагогів, а ще 2059 номінували учні та їхні батьки.