Більшість із наймовчазніших народних депутатів представляють фракцію «Слуга народу»

За інформацією Комітету виборців України (КВУ), 74 народні депутати за рік не виступили у Верховній Раді жодного разу. Комітет проаналізував статистику виступів нардепів під час пленарних засідань у період із 1 січня до 6 грудня 2021 року. Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни, повідомила прес-служба КВУ в п’ятницю, 10 грудня.

46 «мовчазних депутатів» – представники фракції «Слуга народу». Серед них – низка осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95» і не мали досвіду політичної чи громадської роботи. Зокрема, жодного разу впродовж року не виступили під час пленарного засідання Юрій Корявченков (у минулому актор студії «Квартал 95» Юзік), Олександр Кабанов (сценарист, «Квартал 95»), Олена Хоменко (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, «Квартал 95»), Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, «Квартал 95»).

Також жодного виступу не було у Василя Вірастюка (обраний депутатом в ОВО №87, склав присягу в червні), Богдана Яременка, Святослава Юраша, а також екс-слуг народу Олександра Юрченка (звинувачений в отриманні хабара) та Романа Іванісова (раніше засуджений за зґвалтування).

У список «мовчазних депутатів» також увійшли 16 представників «Опозиційної платформи – За життя». Серед них – Віктор Медведчук і Тарас Козак (перебувають під слідством), Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Значна частина парламентарів виступили лише кілька разів впродовж року. Так, 93 нардепи мали від одного до трьох виступів. Більшість з них – «слуги Народу». До прикладу, тричі за рік виступив олімпійський чемпіон Жан Беленюк – серед них виступ щодо законопроекту про підтримку спорту. Двічі за рік виступив ресторатор Микола Тищенко – щодо законопроекту про застосування до засуджених осіб засобів примусового голодування, а також проекту Держбюджету на 2022 рік.

Комітет також назвав депутатів, які виступали в Раді найчастіше, це: Дмитро Разумков (598 виступів, позафракційний), Руслан Стефанчук (544, «Слуга народу»), Нестор Шуфрич (384, ОПЗЖ), Олександр Колтунович (367, ОПЗЖ), Юрій Павленко (266, ОПЗЖ), Сергій Власенко (248, «Батьківщина»), Григорій Мамка (227, ОПЗЖ), Андрій Пузійчук (198, «Батьківщина»), Михайло Цимбалюк (195, «Батьківщина») та Вадим Івченко (190, «Батьківщина»).