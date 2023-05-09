Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську автомобільну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це НАЗК повідомило у вівторок, 9 травня.

Причиною для такого рішення стала відмова компанії виходити з російського ринку та намір розширювати бізнес в Росії. НАЗК вказує, що Great Wall Motor – восьмий за величиною виробник автомобілів у Китаї (бренди GWM, Haval, Tank та інші). Належить китайському мільярдеру Вей Цзяньцзюню.

Станом на 2023 рік Росія – найбільший ринок збуту для Great Wall після Китаю, вона має там власний завод «Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус» та понад 100 дилерських центрів у Росії. Минулого року російський ринок приніс Great Wall близько 30% її доходів.

Great Wall – четверта компанія з Китаю, яка потрапила до «чорного списку» НАЗК після Comnav Marine (виробництво навігаційного обладнання), China State Construction Engineering Corporation (будівництво) та Xiaomi Corporation (виробництво електроніки).

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом.

У НАЗК додали, що усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 травня список міжнародних спонсорів війни поповнив угорський OTP Bank. Раніше до нього також потрапили такі відомі компанії, як Reiffeisen, Metro, Procter & Gamble, Auchan Holding та Bonduelle.