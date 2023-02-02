Національне агентство із запобігання корупції внесло американську корпорацію Procter&Gamble до списку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Підставою стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує податки до російського держбюджету та сприяє мобілізаційним заходам. Наголошується, що інформацію про це НАЗК надала Рада економічної безпеки України.

«Через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та військово-промисловий комплекс держави-агресора», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як зазначають у відомстві, у березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити на ньому лише товари для здоров’я та гігієни. У серпні повідомлялося, що компанія більше не вкладає коштів у розвиток бізнесу біля РФ.

Однак, на території РФ продовжують працювати комбінат побутової хімії, найбільший у світі виробник миючих засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та верстатів для гоління Gillette.

Також у НАЗК зазначають, що залишаючись у Росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством корпорації змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Компанії P&G належать такі дочірні підприємства та бренди як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та інші.