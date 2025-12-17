Цьогоріч зимові канікули у школах Луцька розпочнуться 25 грудня й триватимуть до 7 січня. Учні всіх навчальних закладів громади відпочиватимуть одночасно. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Водночас у школах Волинської області дати зимового відпочинку різняться. Як пояснила ZAXID.NET начальниця управління освіти і науки ОДА Наталія Матвіюк, кожен навчальний заклад самостійно визначає терміни канікул з урахуванням безпекової ситуації та структури навчального року.

Загалом в області функціонує 506 закладів загальної середньої освіти. Зимові канікули в них заплановані у такі періоди:

з 22 грудня по 4 січня – у 20 школах;

з 22 грудня по 11 січня – у 29 школах;

з 22 грудня по 18 січня – у 5 школах;

з 25 грудня по 7 січня – у 148 школах;

з 25 грудня по 11 січня – у 76 школах;

з 25 грудня по 18 січня – у 39 школах;

з 29 грудня по 11 січня – у 186 школах;

з 29 грудня по 18 січня – у 3 школах.

Додамо, що цьогоріч уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.