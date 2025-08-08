Дизайнери сходяться на тому, що деякі популярні матеріали можуть завдати більше клопоту, ніж користі

Коли йдеться про кухонні поверхні, важливо враховувати не лише зовнішній вигляд, а й практичність вибору. Дизайнери сходяться на тому, що деякі популярні матеріали можуть завдати більше клопоту, ніж користі. Real Simple розповідає, з якого матеріалу не варто обирати кухонні стільниці.

Матеріали, від яких краще відмовитися

Мармур

Хоча дизайнерка Мередіт Оуен цінує «вічну елегантність» мармуру, вона зазначає, що камінь аж ніяк не залишатиметься бездоганним з часом.

«Мармур неймовірно пористий, тому він легко вбирає вологу та плями – уявіть собі сік, соус для пасти або маркери, залишені відкритими. Він також дряпається легше, ніж багато хто думає», – каже дизайнерка.

Дерев’яна стільниця

Ще один матеріал для стільниць, якого варто уникати, особливо якщо у вас є маленькі діти, – це обробна деревина. Анастасія Кейсі, засновниця The Interior Collective розповіла, що хоча цінує зовнішній вигляд цього матеріалу, вона називає його «покриттям, яке може бути занадто зношеним».

Якщо ви оберете стільниці з дерев’яної дошки, вам потрібно буде реалістично оцінити, що буде потрібно робити для того, щоб ця стільниця виглядала чистою. Дерев’яні стільниці потребують багато регулярного догляду, такого як щоденне прибирання, щотижневе глибоко чищення та дезодорація. Також цей матеріал є дуже чутливим до води та вологи.