Не нехтуйте цими порадами: як вдома облаштувати місце для навчання школяра
Новий навчальний рік для школярів стартує 1 вересня, а це вже зовсім скоро. Центр громадського здоров’я МОЗ оприлюднив поради, як облаштувати навчальний простір для школярів вдома, адже неправильні умови можуть призвести до болю в спині, шиї, перенапруженню очей та навіть порушенню постави.
Як вдома облаштувати місце для навчання школяра:
- Письмовий стіл та стілець мають відповідати зросту дитини: школяр має сидіти глибоко на стільці, а нижній відділ хребта має спиратись на спинку крісла, стопи мають стояти на підлозі, а голова має бути злегка нахиленою вперед.
«Якщо стіл занизький – дитині доведеться нахилятися вперед для письма і напружуватиметься спина і шия, якщо зависокий — напружуватимуться плечі та руки. Якщо стілець зависокий і стопи дитини не торкаються підлоги, м’язи її спини та шиї втомлюються швидше.За змоги придбайте дитині стіл-трансформер і стілець з регулюванням висоти або підставку під ноги», – рекомендують у центрі громадського здоров’я.
- Вдень варто працювати при природному освітленні, уникаючи прямих сонячних променів, які можуть спричиняти напруження очей. Ввечері варто вмикати настільну лампу: щоб гарно освітити робочий аркуш або книгу, відстань від лампочки до робочої поверхні має бути 30–40 см, трохи вище рівня очей дитини.
- Робота за комп’ютером: верхній край монітора має бути на рівні очей або трохи нижче, на відстані витягнутої руки або 45–75 см. Клавіатура й мишка мають бути розташовані так, щоб лікоть був зігнутий під прямим кутом або трохи розігнутий. Руки треба класти так, щоб передпліччя не впиралися в гострі краї робочої поверхні.
- Впорядкуйте робоче місце та робіть регулярні перерви. Виконувати домашні завдання краще блоками, щоб уникати перевтоми, а раз на 30-40 хвилин варто робити паузу, наприклад, на розминку.
- Якщо дитина навчається онлайн, то організуйте простір так, щоб частину часу вона могла працювати стоячи, наприклад, за високим столом.