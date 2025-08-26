Неправильні умови для навчання можуть призвести до болю в спині, шиї, перенапруженню очей та навіть порушенню постави

Новий навчальний рік для школярів стартує 1 вересня, а це вже зовсім скоро. Центр громадського здоров’я МОЗ оприлюднив поради, як облаштувати навчальний простір для школярів вдома, адже неправильні умови можуть призвести до болю в спині, шиї, перенапруженню очей та навіть порушенню постави.

Як вдома облаштувати місце для навчання школяра:

Письмовий стіл та стілець мають відповідати зросту дитини: школяр має сидіти глибоко на стільці, а нижній відділ хребта має спиратись на спинку крісла, стопи мають стояти на підлозі, а голова має бути злегка нахиленою вперед.

«Якщо стіл занизький – дитині доведеться нахилятися вперед для письма і напружуватиметься спина і шия, якщо зависокий — напружуватимуться плечі та руки. Якщо стілець зависокий і стопи дитини не торкаються підлоги, м’язи її спини та шиї втомлюються швидше.За змоги придбайте дитині стіл-трансформер і стілець з регулюванням висоти або підставку під ноги», – рекомендують у центрі громадського здоров’я.