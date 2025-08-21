Не купуйте рюкзак без дитини, її обов’язково треба взяти, щоб врахувати побажання, а також приміряти наплічник

Вибір шкільного рюкзака – це важливо, адже дитина ходитиме із ним на уроки увесь навчальний рік. Міністерство охорони здоров’я публікує поради лікаря Вадима Ілляшенка про те, як правильно обирати рюкзак, щоб вберегти дитину від проблем зі спиною.

Як правильно обрати шкільний рюкзак:

Звертайте увагу на плечові ремені (лямки): важливо, щоб рюкзак був з двома лямками, а самі лямки були широкими і м’якими. Також варто стежити, щоб під час носіння дитина користувалась двома лямками: рівномірний розподіл ваги вбереже від викривлення хребта. Важливо також, щоб рюкзак щільно прилягав до спини.

Обирайте рюкзак із додатковим ременем на поясі (також є варіанти з нагрудним ременем), що допоможе зменшити навантаження на спину.

Краще обирати рюкзак із спинкою середньої жорсткості, але вона обов’язково має бути м’якою з боку спини дитини.

Для профілактики проблем зі спиною не варто купувати рюкзак на виріст. Рюкзак не повинен звисати більш ніж на 10 сантиметрів нижче талії.

Обирайте найбільш легкий рюкзак (порожній рюкзак має важити не більше кілограма).

Звертайте увагу на наявність перегородок та додаткових кишень.

Задля безпеки дитини на дорозі обирате рюкзак із світловідбиваючими елементами (можна також прикріпити світловідбиваючі брелоки).

Згідно з державними санітарними нормами, вага рюкзака з книгами, зошитами й письмовим приладдям не має перевищувати:

для учнів 1-2 класів – 1,5-2,0 кг;

для учнів 3-4 класів – 2,0-2,3 кг;

для учнів 5-6 класів – 2,3-3,0 кг;

для учнів 7-8 класів – 3,0-3,5 кг;

для учнів 9-12 класів – 3,5-4,5 кг.

«Організуйте розміщення предметів у рюкзаку таким чином, щоб найважкі розміщувались внизу, ближче до центру і до спини. Так, наприклад, у відділенні, яке прилягає до спини дитини, мають розміщуватись книги. Це мінімізує ризики травми спини», – говорить лікар Вадим Ілляшенко.